Notícia Record: Acordo fechado. Fernando reforça Sporting

Acordo fechado. Fernando Santos, jovem brasileiro de 20 anos vai reforçar o Sporting e ser o substituto de Raphinha, como Record adiantara na edição impressa desta segunda-feira e no Record Premium. O extremo chega por empréstimo do Shakhtar.Os dirigentes leoninos já estavam no mercado à procura de mais um ala, e a venda do passe de Raphinha tornou este dossiê prioritário. Após terem tentado assegurar Paulinho, do Bayer Leverkusen, os responsáveis do clube de Alvalade viraram-se para Fernando, um talento com grande potencial que, no entanto, revelou algumas dificuldades de adaptação na Ucrânia.Ainda assim, no seu primeiro ano na Europa, sob o comando técnico de Paulo Fonseca, o brasileiro foi utilizado em 22 partidas oficiais nas quais marcou dois golos. Na presente época, já com o português Luís Castro no comando técnico, o camisola 99 do Shakhtar ainda não foi utilizado em qualquer jogo oficial.