Notícia Record: Crescem os casos de Covid-19 no Sporting. João Palhinha está infetado

Mais casos de Covid-19 no Sporting. Palhinha está infetado e há também um elemento do staff. Os dois estão assintomáticos e já em isolamento.





Palhinha é um dos jogadores que rumou ao Algarve, tendo treinado ontem. Após serem conhecidos ontem os resultados dos testes à Covid-19 realizados na terça-feira, que acrescentaram mais três nomes à lista de infetados, a estrutura de futebol tomou a decisão de viajar para a Lagos, colocando em prática a teoria defendida pelo presidente da Liga, Pedro Proença, no final da reunião mantida na segunda-feira com o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales. O líder da entidade responsável pela organização dos campeonatos profissionais de futebol falou no "princípio de bolha que tem de existir, para que plantéis e equipas técnicas estejam salvaguardadas de focos de contágio".Foi precisamente esta ‘bolha’ que o Sporting procurou em Lagos, na mesma unidade hoteleira em que realizou o estágio de pré-temporada, entre 22 e 30 de agosto. Uma ala completa e os dois campos relvados do Cascade Wellness and Spa foram reservados até dia 23, quarta-feira, véspera da 3ª pré-eliminatória da Liga Europa. Os resultado dos testes conhecidos esta sexta-feira acabaram por revelar que Palhinha também está infetado, assim como mais um elemento do staff.