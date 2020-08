Notícia Record: Joelson tem acordo para renovar com o Sporting

Sporting e Joelson Fernandes já chegaram a acordo. Segundo Record apurou, o avançado vai assinar um novo contrato válido por três épocas, até 2023, com mais duas de opção, e ficará com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. A renovação contemplará ainda uma melhoria salarial.





O valor da cláusula foi justamente um dos aspetos que prolongou as negociações ao longo das últimas semanas, ao ponto de ter criado um impasse. O Sporting pretendia blindar o jogador, de 17 anos, com uma cláusula de 100 milhões de euros. A fasquia baixou primeiro para os 80 M€, sem êxito, e agora para os 60 M€, desbloqueando o processo.Joelson estava atualmente a trabalhar com a equipa B. O acordo deverá criar condições para que o promissor atacante possa ser reintegrado na equipa de Rúben Amorim.