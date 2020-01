Notícia Record: Neto apto para defrontar Benfica

Boas notícias para Silas na véspera do dérbi com o Benfica: Neto já está recuperado e pode integrar a convocatória do Sporting para o jogo de amanhã em Alvalade (21H15), segundo apurou Record.





O central ex-Zenit, de 31 anos, já está totalmente recuperado do choque com Luís Maximiano, em dezembro, que lhe fraturou as costelas e provocou um pneumotórax.Coates continua a ser a dúvida no centro da defesa. Acabado de renovar , o internacional uruguaio saberá hoje ou no limite até amanhã à hora de almoço se pode defrontar o Benfica. Isto significa que o Conselho de Disciplina responderá sempre em tempo útil ao pedido de despenalização enviado pelo Sporting ao final da noite de terça-feira. O central foi suspenso por um jogo, depois de ter visto o 5.º cartão amarelo na Liga, em Setúbal. A última palavra caberá ao árbitro Tiago Martins.