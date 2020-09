Notícia Record: nova ronda de testes no Sporting sem casos positivos à Covid-19

Impedido pela Direção-Geral da Saúde (DGS) de realizar a estreia na Liga com o Gil Vicente, o Sporting submeteu sábado ontem o grupo a outro teste de despistagem à Covid-19. Os resultados foram todos negativos, apurou Record.





Ganha assim força a expectativa que se está a quebrar uma cadeia de contágio que se tem revelado ativa. Com a realização de testes de dois em dois dias, os responsáveis procuraram identificar todos os casos no mais curto espaço de tempo, de forma a assegurar que o jogo de quinta-feira da Liga Europa se realizará.A decisão final só será tomada no dia do encontro, pela DGS, e os leões estão a desenvolver todos os esforços para evitar um desfecho que possa resultar num afastamento da Liga Europa... sem entrarem em campo.