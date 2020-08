Notícia Record: Pote já é jogador do Sporting até 2025

Pedro Gonçalves já é jogador do Sporting para as próximas cinco temporadas, confirmando-se assim a notícia avançada por Record em primeira mão.





Com efeito,sabe que médio de 22 anos, ex-Famalicão, já rubricou contrato com os verdes e brancos e assina por cinco temporadas, ou seja, até 2025.Conforme o nosso jornal havia adiantado, Pote vai custar 6,5 milhões de euros aos cofres da SAD, por metade do passe do internacional português sub-20.