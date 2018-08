Vídeo Record: a chegada de Renan a Lisboa para reforçar o Sporting

Renan Ribeiro já se encontra em Lisboa para assinar pelo Sporting momento captado por Record. O guarda-redes, de 28 anos, ligado ao Estoril até 2020, não prestou declarações à chegada.O acordo ficou fechado quarta-feira, depois de ultrapassadas as diferenças em torno do salário do guardião. A primeira proposta dos leões igualava o vencimento de Renan no Estoril; nas últimas horas, o Sporting subiu a proposta, aproximou-se dos valores pretendidos pelo jogador e assegurou o negócio, junto da Traffic e do Estoril: um empréstimo por uma época, que valerá aos cofres do clube canarinho 250 mil euros, ficando a SAD verde e branca com uma opção de compra de 1 milhão de euros que, a ser acionada, resultará num contrato de quatro épocas para o guarda-redes.