Notícia Record: Rúben Amorim testa positivo à Covid-19

Rúben Amorim testou positivo à Covid-19, apurou Record. Nesta nova onda de testes feitos há também mais um jogador do Sporting infetado, juntando-se aos sete já conhecidos (há também um elemento do staff).





O treinador do Sporting está assintomático. Tal como os jogadores infetados não poderá ir para o banco se houver jogo com o Gil Vicente e terá de cumprir uma quarentena de 14 dias.Inicialmente os sete casos positivos foram: Luís Maximiano, Renan, Borja, Gonçalo Inácio, Rodrigo Fernandes, Pote e Nuno Santos. Estão todos a cumprir um isolamento obrigatório de 14 dias. Esta situação terá implicações diretas nos embates com Gil Vicente e Paços de Ferreira, da Liga NOS, e na 3ª pré-eliminatória da Liga Europa, no dia 24, frente ao vencedor do Viking-Aberdeen, que vai ser conhecido amanhã.Há, porém, mais duas partidas que podem ser afetadas: com o Portimonense e jogo único do playoff da Liga Europa, se os leões passarem. Depois, a competição pára devido aos compromissos das seleções.O Sporting tem estado a participar numa autêntica maratona de testes à Covid-19. Desde o último sábado, inclusive, os leões já realizaram três despistagens – a última foi realizada ontem na folga do grupo – e, amanhã, ainda será feita uma nova bateria de exames que se revelará, esta sim, decisiva em relação à realização do jogo com o Gil Vicente que, em última instância, dependerá sempre da Direção-Geral da Saúde (DGS).A decisão de avançar ontem com mais uma ronda de ensaios clínicos foi uma medida de precaução dos responsáveis leoninos. O objetivo passava por detetar novos casos que não tenham sido identificados no fim de semana e que ainda possam surgir, o que veio a suceder com Rúben Amorim e mais um jogador.