Notícia Record: Sporar já é do Sporting

Negócio fechado. Sporar será jogador do Sporting nas próximas 4 temporadas e meia. De acordo com informações recolhidas por Record, há acordo total entre leões, Slovan Bratislava e o jogador.





O internacional esloveno, de 25 anos, viajará para Lisboa nas próximas horas, fará os exames médicos e será oficializado como primeiro reforço de inverno do Sporting. Aliás, existe até a possibilidade de Sporar assistir amanhã ao encontro das meias-finais da Taça da Liga, com o Sp. Braga.O avançado internacional esloveno alinhava no atual campeão eslovaco desde 2017/18, ao qual chegou proveniente dos suíços do Basileia, que o emprestaram aos alemães do Armínia Bielefeld. Antes, na Eslovénia, vestiu as camisolas de NK Interblock e Olimpija Ljubljana.Confirmada a contratação de Sporar, Silas garante mais uma opção para o sector ofensivo, mas convém assinalar que o internacional eslovaco não poderá ser utilizado na Liga Europa. Na presente edição desta competição, o avançado defendeu as cores do Slovan Bratislava, tendo até já defrontado o Sp. Braga (marcou um golo na partida disputada na Eslováquia). Desta forma, frente ao Istambul Basaksehir, Luiz Phellype e Pedro Mendes continuarão a ser as soluções do leão.