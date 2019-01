Notícia Record: Sporting corta avença a Pedro Henriques 

apurou que Frederico Varandas telefonou a António Salvador na manhã de quinta-feira, um dia depois da meia-final da Allianz Cup entre as duas equipas, confirmando a existência da avença a Pedro Henriques mencionada pelo presidente do Sp. Brag No telefonema, o presidente do Sporting esclareceu que essa avença vinha de anteriores direções e que a mesma ia ser terminada com efeitos imediatos.sabe que a avença foi feita durante a presidência de Godinho Lopes - que esteve na direção do Sporting entre 2011 e 2013 - e se manteve durante o tempo em que Bruno de Carvalho esteve à frente dos leões.Recorde-se que António Salvador acusou o antigo árbitro e que agora é comentador de arbitragem na Sport TV, de ser "avençado do Sporting". "Vi um ex-árbitro a comentar na Sport TV a dizer que o lance do Dyego Sousa com o Acuña, aos 46', é falta. É um ex-árbitro que é avençado do Sporting. É inacreditável o que se passa no futebol português. Os comentadores vão dizer que o golo foi bem anulado, porque é falta antes. Tenham a coragem de dizer a verdade", atirou o presidente do Sp. Braga na zona mista após a derrota com os leões. Pedro Henriques optou por não responder às afirmações do presidente do Sp. Braga, António Salvador, que o acusara de ser "avençado do Sporting", no âmbito da polémica relacionada com a meia-final da Allianz Cup, que opôs os dois clubes. Contactado ontem por Record, o atual comentador televisivo escusou-se a falar sobre o tema.(notícia atualizada às 12h19)