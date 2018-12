Notícia Record: Sporting negoceia treinador do Estoril para os Sub-23

O Sporting está a negociar a contratação de Alexandre Santos, treinador dos Sub-23 do Estoril, para suceder a Tiago Fernandes, que rumou ao Chaves. Os contactos entre as partes estão bem encaminhados.Alexandre Santos esteve na última temporada no Real Sport Clube e durante vários anos foi adjunto de José Peseiro.Tiago Fernandes deixou o Sporting no dia 10 deste mês para assinar pelo Chaves até final da temporada 2019/20. "Não foram 10 dias... Obrigado Sporting, obrigado jogadores, Direção, secretários, roupeiros, pessoal da cozinha e da limpeza, departamento médico, pessoal da relva, manutenção, acompanhantes, pessoal gestão, seguranças, motoristas, departamento imprensa, recrutamento, Lor, treinadores, Sporting TV, Sr. Simões, obrigado por todos estes anos que passámos juntos. Vou para outro grande clube, com a mesma paixão a mesma ambição.. Sei que um dia vou levar adeptos do Sporting ao Marquês.. Obrigado a todos adeptos do Sporting Clube de Portugal pelo apoio que me deram sempre", publicou no Instagram ao despedir-se do Sporting.