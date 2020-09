Notícia Record: Tabata reforça Sporting

Acordo fechado. Bruno Tabata vai ser jogador do Sporting. O clube leonino paga 5 milhões por 50% do passe. O contrato será válido por cinco temporadas.





Tabata tinha contactos adiantados com o Sp. Braga (o acordo estava mesmo praticamente alcançado) mas preferiu o Sporting.O internacional jovem canarinho estava ligado ao Portimonense até 2023 e tinha uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Tal como Wendel costuma ser chamado à seleção olímpica. Os dois deverão ir aos Jogos de Tóquio.Na janela de transferências do último inverno Tabata teve tudo acertado para mudar-se para a China, mas o avanço da pandemia da Covid-19 naquele país levou a um recuo do extremo.