Notícia Record: Varandas e o corpo clínico do Sporting estão à disposição do Governo

Numa altura em que o surto de coronavírus continua a crescer de forma exponencial, os dois grandes de Lisboa deram nas últimas horas exemplos concretos de como é possível ajudar a sociedade a ultrapassar o momento difícil, obviamente sem distinções clubísticas ou qualquer sinal de rivalidade, que só faz sentido, mesmo, dentro das quatro linhas.





No caso dos leões, o referido apoio foi oferecido pelo presidente Frederico Varandas ao Governo, na pessoa do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo. A proposta do Sporting, que está a ser avaliada, consiste em colocar à disposição das autoridades de saúde o Pavilhão João Rocha e os relvados anexos se for necessário instalar no local um hospital de campanha. A ideia é tirar partido da localização estratégica da infraestrutura, situada a meio caminho entre os hospitais Pulido Valente e Santa Maria, que formam o Centro Hospitalar de Lisboa Norte e têm acolhido doentes com Covid-19. Por ser um equipamento moderno, o pavilhão está dotado de acessos adequados, inclusive para ambulâncias.Mas há mais. Além de colocar à disposição das autoridades a casa das modalidades, o presidente colocou ao dispor do Estado todos os quadros clínicos do Sporting, incluindo o próprio Frederico Varandas, médico e ex-diretor clínico dos leões.