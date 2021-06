Nova camisola do Sporting apresentada a 1 de julho

A nova camisola do Sporting, fornecida pela Nike, será apresentada oficialmente a 1 de julho, data do 115.º aniversário do clube.





Os leões iniciaram esta terça-feira uma campanha de ‘blind sale’, literalmente ‘venda cega’, do equipamento para a época 2021/22, que decorrerá até domingo, 27 de junho.A campanha desafia os adeptos a serem os primeiros a vestir a nova camisola, mas a mesma só deverá estar de facto disponível a partir de 1 de julho, para coincidir com a data de apresentação oficial.O compromisso com a italiana Macron, iniciado em 2014 e renovado em 2017, termina apenas no próximo dia 30 de junho. Até lá, o Sporting não pode, por dever de contrato, partilhar qualquer imagem alusiva ao equipamento da Nike.O acordo com a gigante norte-americana terá a validade de três épocas e deverá ser anunciado igualmente a 1 de julho.