Nova camisola já é um sucesso: 1.000 unidades vendidas em poucas horas

O Sporting arrancou terça-feira com pré-venda da camisola para a próxima época e em poucas horas o clube anunciou que já foram adquiridas 1.000 unidades.





A campanha decorrerá até domingo, a 90 euros para adeptos em geral e 80 euros para sócios.A nova camisola do Sporting, fornecida pela Nike, será apresentada a 1 de julho, data do 115.º aniversário do clube. A parceria com a Macron termina no dia 30. O acordo com a Nike terá a validade de três épocas.