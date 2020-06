Nova ronda negocial por Joelson... com Arsenal atento

A SAD está a realizar todos os esforços para renovar contrato com Joelson Fernandes e, hoje, haverá uma nova ronda negocial com o pai do jogador, Eusébio, que neste processo trabalha em parceria com o empresário Kia Joorabchian.

O entrave nas conversações passa pela cláusula de rescisão que está fixada nos 45 milhões de euros e que os dirigentes leoninos querem subir até aos 100 milhões de euros. Os representantes do jovem, de 17 anos, consideram o montante exagerado e desejam baixá-lo.

Vinculado ao Sporting até 2022, o atacante é pretendido pelo Arsenal e, segundo foi possível apurar, o clube londrino até já tem uma proposta que será apresentada em Alvalade a curto prazo. Na Alemanha, RB Leipzig e Borussia Dortmund também estão atentos.

Entretanto, o futebolista continua a aguardar pela estreia na Liga após ter integrado as duas últimas convocatórias.