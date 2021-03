Nove do Sporting rumam às seleções

Após o V. Guimarães, o Sporting vai ‘perder’ nove jogadores, devido aos compromissos internacionais. Nuno Mendes e Palhinha estreiam-se nas convocatórias da Seleção Nacional, enquanto Luís Maximiano, Daniel Bragança, Pote e Tiago Tomás vão representar os sub-21 de Portugal no Europeu da categoria. No que toca aos estrangeiros, Porro tem em vista o ‘batismo’ pela seleção espanhola; Feddal vai juntar-se à equipa de Marrocos; e Plata, que tem treinado e atuado pela equipa B do Sporting, viu ontem confirmada a convocatória à seleção equatoriana. Os leões voltam a jogar a 3 de abril, diante do Moreirense.