'Novo' noticia investigação de alegado caso de doping de Pote quando estava no Famalicão

O jornal ‘Novo’ noticia esta sexta-feira que o Ministério Público estará a investigar suspeitas de corrupção num alegado caso de doping de Pote quando o agora jogador do Sporting representava o Famalicão.





De acordo com aquela publicação , a Procuradoria-Geral da República e o juiz Carlos Alexandre terão recebido duas denúncias que “relatam um alegado ‘esquema de corrupção’ que visava arrastar um processo disciplinar sobre um teste positivo do futebolista e assim não inviabilizar a sua transferência para um clube maior quando atuava no Famalicão”, lê-se na capa do ‘Novo’.