Novo processo a Miguel Braga

Miguel Braga, responsável pela comunicação do Sporting, vai ser alvo de um novo processo disciplinar, instaurado pela secção profissional do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), “por eventuais declarações sobre a arbitragem antes dos jogos, proferidas em canal de televisão da sociedade desportiva, nomeadamente sobre a concreta nomeação, por parte do órgão responsável pela arbitragem, de agentes de arbitragem para jogo a disputar no âmbito das competições profissionais”, como refere o comunicado emitido pelo organismo disciplinar, revelando ainda que o processo já seguiu para a Comissão de Instrutores da Liga Portugal, devendo agora cumprir os trâmites normais neste tipo de processo.

Noutro comunicado, o CD da FPF informa que o recurso apresentado pelo Sporting relativamente ao castigo de três jogos de suspensão aplicado a Rúben Amorim, entretanto cumprido, não obteve provimento.