Núcleo do Cacém quer explicações de Varandas e pede que seja convocada uma AG

O Núcleo do Sporting do Cacém emitiu esta quarta-feira um comunicado a pedir que seja realizada uma Assembleia Geral, de modo a que a direção de Frederico Varandas assuma as culpas pela época que os leões fizeram e explique o que correu mal.





"É nosso entendimento que os Núcleos do Sporting Clube de Portugal não se devem instrumentalizar. É também nosso entendimento que os Núcleos representam sobretudo os seus sócios e a sua própria vontade. E, do que pudemos observar recentemente, há uma vontade quase unânime para que quem comanda os destinos do Sporting assuma, de uma vez por todas, a devida culpa no atual panorama do clube e explique o que falhou, porque falhou, de que forma não voltará a falhar e, mais importante que tudo, o que se porá em prática para inverter este rumo perigoso que tomámos", pode ler-se no comunicado.Por isso, o núcleo considera "essencial a realização de uma Assembleia Geral para que a vontade do maior património do Sporting Clube de Portugal seja ouvida".