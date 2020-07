Núcleo do Fundão terá eleições dia 17

O Núcleo do Sporting CP no Fundão marcou eleições antecipadas, tendo em vista o biénio 2020-2022. Divergências relacionadas com a forma de gerir a coletividade, entre diretores e o presidente Carlos Marques, motivaram um pedido de demissão em bloco em junho. Devido à situação criada, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Joaquim Ribeiro, agendou o ato eleitoral para o dia 17, às 21 horas. Os associados vão ainda analisar e votar as contas de 2019 e dos primeiros seis meses de 2020. Não há candidatos conhecidos. O prazo de entrega de listas finaliza no dia 13, às 18 horas. O núcleo está a ser gerido por uma comissão de gestão.