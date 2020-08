Núcleo do Sporting de Oliveira do Hospital alvo de vandalismo

O Núcleo do Sporting de Oliveira do Hospital foi na madrugada desta quinta-feira alvo de vandalismo. Além de dois vidros partidos com pedras, a fachada das instalações foi grafitada com as iniciais ‘SLB’.



"Registámos danos materiais, mas não houve roubo. Estamos a averiguar quais os custos relativos ao ato, mas provavelmente rondará os 1.500 a 2.000 euros. Logo de manhã, quando verificámos a situação, ligámos à GNR e vieram ver a situação. Vamos apresentar queixa contra terceiros", sublinhou o presidente do referido núcleo, Fábio Henriques, em declarações a Record.