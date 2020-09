Núcleo do Sporting de Vila Franca de Xira celebra 30 anos

O Núcleo Sportinguista de Vila Franca de Xira (NSVFX) celebra esta segunda-feira 30 anos de existência. Fundado durante a presidência de José de Sousa Cintra, o espaço apontou a três décadas de "uma luta constante e abnegada, sem desfalecimentos, na defesa dos nobres ideais do Sporting Clube de Portugal".





"Três décadas de existência, só possíveis com a colaboração e presença dos seus sócios e amigos. Com a dedicação, disponibilidade e resiliência de todos os seus corpos sociais que se dedicaram de alma e coração sem quererem nada em troca. O NSVFX é um marco no associativismo em Vila Franca de Xira. É a nossa convicção que iremos continuar com a mesma vontade de sempre, para honrarmos a nossa história. Infelizmente por causa do Covid-19 não podemos comemorar como era habitual. Um dia NSVFX, NSVFX até morrer, Sporting sempre!", pode ler-se no comunicado publicado nas redes sociais.