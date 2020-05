Núcleo do Sporting em Almada alvo de vandalismo

O Núcleo do Sporting de Almada foi alvo de vandalismo durante este último fim de semana. Os estragos foram materiais e a fachada das instalações foi grafitada com com as iniciais ‘VL 96’ e o nome ‘Ficini’. Estas duas mensagens, escritas a vermelho, como é possível ver na fotografia, recordam assim as mortes de dois adeptos do Sporting em incidentes relacionados com benfiquistas. Rui Mendes morreu na final da Taça de Portugal vítima de um ‘very-light’ em 1996 e, mais recentemente, o italiano Marco Ficini também morreu após uma rixa nas imediações do Estádio da Luz. Resta assinalar que não é a primeira vez que este núcleo é alvo de atos desta natureza.