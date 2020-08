Núcleo Sporting do Seixal celebra 2.º aniversário de fundação

O Núcleo Sporting do Seixal - Espaço Memória Albano Narciso Pereira celebra, no próximo dia 23 de agosto, pelas 18 horas, o seu 2.º aniversário de fundação. Através de um comunicado, o núcleo convida todos os associados e simpatizantes dos leões a comparecerem na comemoração simbólica, que terá lugar na zona ribeirinha do Passeio Marítimo, sede social do núcleo.

Todos os simpatizantes que se deslocarem ao evento deverão fazer-se acompanhar de máscara de proteção.



Eis o comunicado na íntegra:



"Os Órgãos Sociais do Núcleo do Sporting Clube de Portugal do Seixal - Espaço Memória Albano Narciso Pereira, convidam os associados, simpatizantes do Sporting Clube de Portugal e do nosso Núcle, e demais convidados a associarem-se, numa simbólica comemoração, pelas 18 horas do próximo dia 23 de agosto, nas traseiras da nossa sede social (zona ribeirinha do passeio marítimo).



Pelos motivos amplamente conhecidos, este ano comemoraremos de forma diferente, mas segura, mantendo o distanciamento social mínimo aconselhado. Para que isso aconteça, apelamos que todos os associados, simpatizantes e demais convidados sejam portadores de máscara de proteção. Caso existam condições para visitar a obra, o uso de máscara é obrigatório. O produto de higienização das mãos estará disponível à entrada", pode ler-se.