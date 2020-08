Núcleos contestam direção do Sporting

Os Núcleos do Sporting, nomeadamente os de Vila do Conde e Póvoa do Varzim, Barcelos, Quinta do Conde ou Batalha, voltaram a contestar os órgãos sociais do clube. Através de publicações nas respetivas páginas das redes sociais, os referidos núcleos visaram as dívidas dos leões a demais emblemas.





“É triste saber que isto é a realidade do Sporting Clube de Portugal. Belenenses SAD: ‘Sporting ainda não pagou Eduardo’; Sampdoria: ‘Ainda não pagaram os 10% que temos direito pela venda do Bruno Fernandes’; SC Braga: ‘Ainda não pagaram a cláusula do Rúben Amorim’; Slovan Bratislava: ‘Ainda não pagaram Sporar.’ #AcordaSporting”, pode ler-se. Como Record noticiou, diversos Núcleos do Sporting do Norte do País planeiam realizar, em breve, um encontro para debater o futuro do clube.