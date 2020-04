Núcleos do Sporting do distrito de Évora doam viseiras, máscaras e álcool desinfetante a hospital local

Os Núcleos do Sporting do distrito de Évora, em colaboração com o Conselho Diretivo do Sporting, associaram-se à onda solidária que percorre o país e que pretende minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19 e, de igual forma, ajudar a combater o novo coronavírus.





Com efeito, os responsáveis dos referidos Núcleos e da direção leonina entregaram, ao Hospital do Espírito Santo, em Évora, 500 viseiras de proteção, 100 máscaras e 19 garrafões de 5 litros de álcool desinfetante."Damos um pouco de nós a quem dá tudo por nós e às nossas famílias", sublinhou Maria Serrano, vice-presidente do Sporting responsável pelos núcleos.