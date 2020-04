Núcleos do Sporting levam compras a casa

"Fica em casa, nós fazemos as compras por ti". Este é o lema da campanha lançada ontem pelo Sporting e que visa colocar as centenas de núcleos do clube espalhados pelo País à disposição das pessoas mais vulneráveis e que pertencem a grupos de risco, para que estas possam permanecer em suas casas, não correndo o risco de contrair o vírus que já provocou em Portugal mais de três centenas de vítimas mortais. "Os núcleos do Sporting disponibilizam-se para fazer a compra de bens de supermercado e de farmácia e efetuar a respetiva entrega em casa. Para isso, basta entrar em contacto com o núcleo do Sporting mais próximo da área de residência", refere o clube, em comunicado.

Os leões pretendem, desta forma, contribuir para a luta contra o novo coronavírus.