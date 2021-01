Núcleos tomam posição solidária

Os núcleos do Sporting de Portimão, Matosinhos e Barcelos manifestaram “surpresa e estupefação” pela saída de Tiago Sanches da Gama, responsável pela área em causa, envolvido no despedimento coletivo. “Dedicação, profissionalismo e disponibilidade são agora características excedentárias?”, questionaram nas redes sociais.





Uma das 20 pessoas dispensadas pelo Sporting no processo de despedimento coletivo, iniciado na quarta-feira, foi premiada em dezembro pelo Grupo Stromp. Trata-se de Amália Alves, funcionária da tesouraria do clube, que recebeu um galardão de categoria “especial” atribuído por escolha do júri.