Número de apostas no título do Sporting aumentou em 60 por cento

O forte arranque de época do Sporting, que por esta altura lidera de forma isolada o campeonato, provocou um aumento em 60 por cento no número de apostas que apontam os leões à conquista do título nacional.





De acordo com a análise da Betano, desde a 4ª jornada, ou seja no empate entre Sporting e FC Porto (2-2), até à atualidade, a proporção de apostadores que acreditam que a equipa de Rúben Amorim vai conquistar o título aumentou 8,1 pontos percentuais e representa, agora, 20,5% do total.O Benfica mantém-se como o favorito aos olhos dos apostadores, todavia a proporção de apostadores nas águias baixou 4,7%, para os 53,9%. Por outro lado, também o FC Porto viu a sua percentagem cair para os 23,6%.Neste momento, e depois de ter arrancado a Liga com uma 'odd' de 18, a aposta no Sporting paga agora cinco euros por cada euro apostado no título leonino. Já a 'odd' do Benfica e FC Porto piorou (de 1.42 para 1.50 e de 2.05 para 2.65, respectivamente).