«Nunca tive dúvidas do envolvimento de Bruno de Carvalho mas não como mandante»

Candidato às últimas eleições do Sporting e antigo dirigente dos leões, Dias Ferreira comentou esta segunda-feira na TSF, a detenção de Bruno de Carvalho , na noite de domingo, depois de já ter afirmado anão ter dúvidas de o ex-presidente dos leões estar "ligado direta ou indiretamente aos acontecimentos de Alcochete"."Desde o princípio, nunca tive muitas dúvidas acerca do envolvimento de Bruno de Carvalho. Era uma situação mais ou menos evidente", afirmou à TSF que esta segunda-feira dedicou o seu Fórum aos últimos desenvolvimentos relacionados com o ataque à Academia de Alcochete em maio passado.No entanto, Dias Ferreira diz ficar "surpreendido" caso a Justiça confirme que o antigo presidente dos leões tenha sido o "mandante" do ataque Em relação aos processos de rescisão dos jogadores, o advogado continua a afirmar que no seu entendimento, mesmo com a detenção de Bruno de Carvalho, a "justa causa não se aplica".