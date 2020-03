Nuno Assis: «Fui atender e era o enfermeiro a dizer-me que estava dispensado do Sporting»

Nuno Assis foi formado no Sporting mas nunca jogou na equipa principal dos leões, tendo sido alvo de sucessivos empréstimos ao Lourinhanense, Alverca e Gil Vicente antes de rumar ao V. Guimarães a título definitivo.





"Tive pena de nunca ter jogado no Sporting pois realizei lá quatro pré-temporadas e acabei por nunca ficar. Na altura era complicado pois o Sporting tinha equipas muito fortes com o Pedro Barbosa, o João Vieira Pinto, o Paulo Bento", assinala ao antigo internacional português, que ainda se lembra de um momento que o marcou: "Estava no estágio no mesmo quarto que o Pedro Barbosa quando o telefone tocou. Fui atender e era o enfermeiro a dizer-me que estava dispensado. Quando desliguei imagino como fiquei pois o Pedro Barbosa perguntou-me o que se tinha passado e, ao saber, não hesitou e ligou de volta ao enfermeiro para lhe dizer que as funções dele no plantel não eram essas... enfim, disse-lhe tudo o que me passou pela cabeça mas que no momento não consegui".Em 2008/09, quando deixou o Benfica, Nuno Assis recebeu uma proposta do Sporting, mas mais uma vez viu ser-lhe cortado o caminho para Alvalade. "Quando rescindi com o Benfica fizeram-me assinar um papel onde garantia que nas três épocas seguintes não poderia assinar por Sporting, FC Porto e Sp. Braga. Na altura também tinha uma proposta da Turquia que era mais vantajosa financeiramente, mas como o processo se arrastou acabei por ir para o V. Guimarães", lembra o empresário que também estranhou a dispensa da Luz: "Fiz todos os jogos de pré-época e, curiosamente, num torneio em Guimarães surgiram notícias sobre a minha dispensa. Foi falar com o treinador e perguntei-lhe sobre a minha situação e ele disse-me que estava a contar comigo. Depois falei com outra pessoa e já não era bem assim... Percebi a mensagem e negociámos a saída".