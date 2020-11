Nuno Mendes: «A tática ajuda-me»

Nuno Mendes está satisfeito com o início de temporada do Sporting, e não hesitou em destacar o trabalho de Rúben Amorim.

“O míster apostou em nós e nós temos de dar uma reposta boa, e eu acho que o estamos a fazer. Cada treinador tem a sua forma de trabalhar, mas a tática ajuda-me em vários aspetos. Estou a adaptar-me bem”, afirmou o lateral numa entrevista à TVI que será transmitida amanhã.

O defesa, de 18 anos, admitiu que gostava de vir a jogar em “Inglaterra ou Espanha”, e revelou o sonho de jogar com Ronaldo na Seleção Nacional. “Era um orgulho partilhar o balneário com o melhor do Mundo, que também foi formado no Sporting”, concluiu.