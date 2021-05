Nuno Mendes: «Ainda não sou um jogador de elite mas estou a trabalhar para isso»

Nuno Mendes diz ser um jogador muito "rigoroso", na busca por se tornar um jogador de "elite". Numa entrevista à RTP3, o lateral do Sporting revelou em que altura da formação é que mudou o 'chip'.





"Tenho de melhorar muita coisa, ainda não sou um jogador perfeito, longe disso, ainda tenho muita coisa a melhorar. Agora não consigo dizer o que tenho a melhorar, mas tenho muito a melhorar, ainda sou jovem e tenho muito que aprender. Ainda não sou um jogador de elite mas estou a trabalhar para isso e comecei a perceber que tinha de fazer as coisas com mais rigor a partir dos juniores. A partir daí fui sempre um jogador rigoroso nos treinos e nos jogos, tudo isso foi importante para mim e estou a ser recompensado. Agora é dar continuidade", começou por dizer o jovem defesa, que viveu um ano louco: "É fruto do meu trabalho e dos meus colegas do Sporting que me têm ajudado muito desde a formação até agora, é isso que guardo comigo, os meus colegas ajudam-me muito e eu gosto disso. Eu gosto de aprender e ouvir e isso é importante para um jogador."Questionado sobre quem mais ouve no balneário, Nuno Mendes destacou o papel dos veteranos: "Todos falam connosco, mas são os mais velhos principalmente, ajudam-nos muito. O Neto, o Coates, o Adán, o Feddal... ajudam-nos todos muito e acho que é importante para nós aprendermos com eles."Também Rúben Amorim mereceu muitos elogios: "Ele sempre que vamos para os jogos diz-nos para nos divertirmos, mas com cabeça, fazer o que ele manda, com rigor, e a partir daí sabemos o que fazer dentro de campo. É normal o jogador quando entra em campo faz o que o treinador pede e vai acrescentando coisas que saem naturalmente."