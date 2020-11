Nuno Mendes aponta à Seleção Nacional

Depois de o treinador do Sporting, Rúben Amorim, o ter colocado como "futuro titular do lado esquerdo da defesa da Seleção Nacional por muitos anos", Nuno Mendes assume que essa é, precisamente, uma das metas traçadas, embora tenha garantido, também, que nesta altura está totalmente focado nos sub-21 nacionais, que lutam pelo apuramento para o Euro’2021 da categoria.

Numa conversa com o Canal 11, ontem, o ala canhoto dos leões jogou à defesa quando confrontado com a qualidade do rival benfiquista Nuno Tavares, a quem o técnico Jorge Jesus projetou igualmente um futuro brilhante. "Não me sinto à frente de ninguém, simplesmente faço o meu trabalho e tento dar boas respostas no jogo. Não ligo muito ao que dizem", começou por afirmar, reforçando, ainda: "Neste momento estou mais focado nos sub-21. Isso é o mais importante agora, ajudar a equipa ao máximo e ir o mais longe possível". Depois, o defesa formado em Alcochete lá acabou por reconhecer: "Claro que é um objetivo chegar o mais acima possível, mas neste momento estou focado nos sub-21. Não estou acima de ninguém. Faço apenas o meu trabalho."

A negociar a renovação de contrato com o Sporting, mas já com acordo para subir a cláusula de rescisão de 45 M€ para 70 milhões de euros, Mendes explica os segredos do sucesso desde que assumiu a titularidade em Alvalade, saltando dos sub-19 para os sub-21 de Portugal. "As características que me definem são a humildade e a calma. Ajudam-me a estar confiante, é isso que demonstro dentro de campo", disse, sublinhando que "neste nível, é preciso pensar e executar bem rápido". "Os meus colegas ajudam-me muito", agradece.