Nuno Mendes após renovar: «O Sporting acredita em mim»

Dia de festa dupla para Nuno Mendes. O lateral celebrou o 18.º aniversário com a renovação de contrato com o Sporting e disse à Sporting TV que a data ficará para sempre na memória, prometendo responder com total empenho à confiança que lhe foi depositada.





"É um dia que não vou esquecer. Fiz 18 anos e estreei-me na equipa como titular. Estou feliz por continuar no clube e vou continuar a dar o máximo", referiu o jovem canhoto, naquela que foi a primeira intervenção pública após a assinatura do novo contrato. O defesa acrescentou: "A renovação é fruto do meu trabalho. Quer dizer que o Sporting acredita em mim e eu vou continuar a dar tudo para que o Sporting continue a acreditar em mim".Nuno Mendes, recorde-se, assinou esta sexta-feira, o novo contrato com a SAD verde e branca. O vínculo do defesa com os leões termina, agora, em 2025 e a cláusula de rescisão ficou fixada em 45 milhões de euros. A assinatura do acordo foi feita já de madrugada, após o jovem leão se estrear pela equipa principal, tendo sido titular no triunfo em Alvalade frente ao Tondela (2-0).