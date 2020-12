Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nuno Mendes com renovação no sapatinho: Varandas e Pinho definiram detalhes Oficialização do acordo deve ocorrer na próxima semana e é... presente para os adeptos. Cláusula de rescisão do lateral que entusiasma Alvalade subirá para os 70 milhões





• Foto: Sporting CP