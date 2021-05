Nuno Mendes: «Cristiano Ronaldo é muito humilde»

Nuno Mendes falou num "sonho realizado" ao abordar a chamada à Seleção Nacional, que irá agora representar no Euro'2020.





"Estou muito feliz por estar lá e tenho de dar continuidade ao trabalho para continuar lá. Pretendo ficar lá um bom tempo e vou trabalhar ao máximo sempre que estiver lá e no Sporting também. É no clube que somos observados para sermos chamados", começou por dizer o defesa à RTP3, contando depois como foi o encontro com Cristiano Ronaldo na equipa das quinas."Eu estava no balneário e ele no ginásio, apareceu lá e cumprimentou-me. Depois deu-me os parabéns e a partir daí ajudou-me muito, não só ele como os outros jogadores que também me acolheram bem. Isso foi importante para ficar à vontade e poder fazer o que sei melhor. O que senti quando o conheci? É um momento único. Ele é uma pessoa excelente, é um bom capitão e uma boa pessoa. Há muitas pessoas que não veem isso de fora, mas ele é muito humilde e ajuda muito os colegas de equipa", frisou.Nuno Mendes considera que é possível ser titular na Seleção, apesar da presença de Raphaël Guerreiro: "Se estou abaixo nessa disputa? Acho que não é bem assim. Ele é um grande jogador, como é óbvio, pois está na Seleção Nacional... Ele e outros jogadores que podiam estar lá e não estão. Estamos os dois e é normal pois a competitividade é boa para os dois. O míster é que decide quem joga ou não."