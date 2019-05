Nuno Mendes de novo chamado ao treino do Sporting

O Sporting prepara o jogo com o Tondela e a sessão de ontem voltou a contar com a presença de Nuno Mendes, lateral-esquerdo dos juvenis que, ao longo dos últimos dias, tem vindo a ser chamado por Marcel Keizer.





Para além da valia do jogador e o intuito do técnico holandês em observar jogadores oriundos da formação, esta opção prende-se também com a indisponibilidade de Jefferson. Com efeito, o lateral, ainda lesionado, voltou a treinar-se à parte, tendo efetuado somente treino condicionado.

Para além do brasileiro, Bruno Gaspar prosseguiu o tratamento a uma tendinite no adutor direito, ao passo que Battaglia fez trabalho de recuperação, na companhia do fisioterapeuta Rúben Ferreira.