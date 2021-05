Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nuno Mendes define futuro: lateral do Sporting reuniu com o empresário Miguel Pinho Man. City está na frente, mas o Chelsea junta-se à luta. Com o que tem em mãos hoje, SAD rejeitará vender





• Foto: Frame CMTV