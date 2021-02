Nuno Mendes desfalca Sporting na visita ao reduto do Gil Vicente

Rúben Amorim confirmou que Nuno Mendes é baixa no Sporting para a deslocação ao reduto do Gil Vicente, em partida da jornada 18 da Liga NOS.





"A nossa equipa encontra-se muito bem, tem feito bons resultados e boas exibições. Tenho quase todo o plantel disponível, menos o Nuno Mendes. Estamos preparados para um jogo difícil, como foi aqui em casa, onde só fizemos golos nos últimos dez minutos. É uma equipa que se reforçou, que pode jogar em dois sistemas. Não tivemos muito tempo para treinar, temos de trabalhar em dois sistemas. São uma equipa com força nas bolas paradas e estudámos tudo ao pormenor. É uma equipa em bom momento, a jogar bem e vamos tentar o jogo para o tipo de futebol que nos favorece, porque temos uma excelente equipa e excelentes jogadores", elogiou.Sobre a situação de Nuno Mendes, o técnico do leão esclareceu. "Ainda tem desconforto, não queremos arriscar, ainda para mais depois do jogo que o Antunes fez. Ele passou muito tempo com a lesão e a voltar ainda lesionado, é um grande ativo do Sporting, temos de ter atenção à parte física."