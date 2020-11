Nuno Mendes dispensado dos sub-21 com traumatismo no pé esquerdo

Nuno Mendes foi esta terça-feira dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional sub-21 devido a lesão. O lateral-esquerdo do Sporting contraiu um traumatismo no pé esquerdo no triunfo (2-1) do último domingo frente a Chipre, tendo sido substituído aos 81 minutos.





De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, "Nuno Mendes foi, após realização de exames e avaliação clínica, dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF", para o jogo de quarta-feira (19h30) com a Holanda, no qual a formação orientada por Rui Jorge discute o primeiro lugar do grupo de apuramento para o Europeu da categoria.