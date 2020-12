Nuno Mendes e Jovane ainda trabalham à parte

O Sporting realizou mais um treino tendo em vista a receção ao Farense no sábado, às 20h30, e uma vez mais Rúben Amorim não contou com Nuno Mendes e Jovane nos trabalhos.





O lateral fez tratamento ao traumatismo na anca direita mas é provável que entre nas contas do técnico para o jogo com os algarvios. Já o extremo, que também recupera da mesma lesão, voltou a não pisar o relvado e é praticamente certo que vai ficar fora do leque de opções.Os leões voltam a treinar sexta-feira às 10h00, na Academia e, ao final da tarde, Rúben Amorim fará a habitual antevisão do encontro no Estádio José Alvalade, no auditório Artur Agostinho pelas 18h30.