Nuno Mendes e Jovane em tratamento

O plantel do Sporting já começou a preparar a receção ao Farense, agendada para sábado, e o destaque do treino vai para as ausências de Nuno Mendes e Jovane. Os dois jovens jogadores que, curiosamente, recuperam ambos de traumatismos na anca direita, estiveram a fazer tratamento. Recorde-se que o esquerdino lesionou-se ontem, frente ao Mafra, após ter sofrido um traumatismo, e acabou por ser poupado nos minutos finais apesar de ter entrado ao intervalo.





Rúben Amorim, como é habitual nas sessões de trabalho posteriores aos jogos, poupou os titulares que se limitaram a fazer trabalho de recuperação muscular. A exceção foi o guardião Luís Maximiano que se treinou normalmente.Os leões voltam amanhã ao trabalho, na Academia, às 10 horas.