DGS impede utilização de Nuno Mendes e Sporar frente ao FC Porto

Nuno Mendes e Sporar não serão opção para Rúben Amorim no clássico com o FC Porto, depois de as autoridades de saúde terem vetado a utilização do lateral-esquerdo e do avançado, que apresentaram falsos positivos nos testes de despistagem à Covid-19.





Sublinhe-se que, a cerca de uma hora do jogo, o Sporting ainda não foi oficialmente informado da decisão.