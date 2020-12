Nuno Mendes: «É um sentimento único poder renovar com o Sporting»

Nuno Mendes confessou-se "muito feliz" por ter renovado contrato com o Sporting, num acordo que prevê o aumento da sua cláusula de rescisão, dos 45 para os 70 milhões de euros, e do seu vencimento, o que o colocará no patamar dos 400 mil euros brutos por temporada.





"É um sentimento único poder renovar com o Sporting. Estou sempre disponível para ajudar o clube, que é o que pretendo fazer. Sou um jogador trabalhador, que dá tudo pela equipa. É isso que podem esperar sempre de mim porque vou dar o máximo por este clube", prometeu o lateral-esquerdo de 18 anos, estentendo as garantias à produção da equipa: "Temos um bom grupo, que tem dado boas respostas. Há que continuar porque não fica por aqui".A terminar, o internacional português sub-21 deixou uma mensagem aos sportinguistas. "Prometo muito trabalho da equipa e também da minha parte. Sou um jogador que dá tudo dentro de campo e os sportinguistas podem esperar isso de mim em todos os jogos e treinos", rematou.