Nuno Mendes em risco: lateral do Sporting ressentiu-se da lesão no pé esquerdo Defesa sentiu desconforto com o Moreirense e a dor voltou ontem. Deve falhar ida a Famalicão





• Foto: José Reis / Movephoto