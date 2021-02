Nuno Mendes em treino condicionado

O Sporting arrancou este domingo com a preparação para o jogo frente ao Gil Vicente com a principal nota a ser o facto de Nuno Mendes ter feito novamente treino condicionado no relvado.





O jovem jogador foi poupado frente ao Marítimo devido a um desconforto na coxa esquerda. João Mário também falhou a partida na Madeira, neste caso por causa de traumatismo.O plantel leonino volta a treinar na segunda-feira de manhã, às 10h00, na Academia Sporting. Às 15h15, Rúben Amorim fará a antevisão ao jogo na habitual conferência de imprensa, que terá lugar no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.O encontro com o Gil Vicente está marcado para terça-feira, às 21 horas, no Estádio Municipal de Barcelos.