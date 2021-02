Nuno Mendes falha o jogo com o Marítimo: a lista de convocados do Sporting

Nuno Mendes está fora dos convocados do Sporting para o embate desta sexta-feira com o Marítimo, ao que Record apurou devido a problemas físicos. Por sua vez, e como Rúben Amorim confirmara, João Mário também não consta dos eleitos, ainda a contas com um traumatismo no pé direito.





No reverso da moeda, destaque para as chamadas de Bruno Paz e Joelson Fernandes, respetivamente médio e extremo da equipa B e sub-23, além de Paulinho e João Pereira.Guarda-redes: Adán, Luís Maximiano e André PauloDefesas: Porro, João Pereira, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Coates, Feddal e AntunesMédios: João Palhinha, Matheus Nunes, Daniel Bragança e Bruno PazAvançados: Pote, Nuno Santos, Joelson Fernandes, Jovane, Tabata, Tiago Tomás e Paulinho