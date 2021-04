Nuno Mendes: «Ganhamos sempre que meto música no balneário»

Nuno Mendes é o mais recente convidado do podcast ADN de Leão e numa conversa muito bem disposta, o lateral esquerdo revelou que é... o amuleto do Sporting.





"Ganhamos sempre que meto música no balneário, isso é direitinho. Basta ver que contra o Moreirense não fui eu", referiu, deixando claros os seus dotes como DJ.O canhoto alertou logo de início que não é de falar muito e, por isso, foram muitos os temas abordados, sendo que um dos principais foram os problemas que traz o facto de ser o mais novo do plantel."Vou sempre ao meio, mesmo quando vem alguém mais novo, estou lá dentro porque somos dois. Tenho de ir e nem bufo. Mas praxe mesmo foi ter de cantar no estágio da Suíça", revelou, abordando também o 'processo de iniciação' de que foi alvo na Seleção:"Também cantei, mas aí até estava tranquilo. Cantei o 'Ai se eu te pego' e sinto que estive bem. Até nem estava nervoso porque eles receberam-me muito bem e senti-me logo muito à vontade. Como treinámos e passámos o dia juntos primeiro, à noite, quando tive de cantar, estava tranquilo", afirmou.No decorrer desta conversa, Nuno Mendes, que refere que os colegas dizem que tem mais de 18 anos pela postura e maturidade, foi também desafiado a escolher os seus jogadores favoritos a nível mundial e no Sporting."Sempre gostei muito do Alaba e agora do Alphonso Davies. Do Sporting, o meu favorito foi sempre o Cristiano Ronaldo, mas da minha posição... bem, ele jogou lá de vez em quando, o Diego Capel", disse.Uma das coisas que define Nuno Mendes é o facto de não falar muito e, por isso, abordou esse tema. "Se eu for contigo no carro daqui até ao Porto, não te digo nada, e se me perguntarem alguma coisa respondo rápido. Eu nem falo com o senhor que me vem trazer aos treinos...", revelou.Quando o lateral tocou no "senhor que me vem trazer aos treinos", o anfitrião Guilherme Geirinhas trouxe à conversa o facto de o jogador, de 18 anos, estar a tirar a carta de condução. "Está a correr bem, mas já chumbei uma vez no código. Errei cinco perguntas", revelou. Posto isto, foi desafiado a fazer um teste e acertou todas as 10 perguntas a que respondeu.Antes da conversa, anfitrião e convidado estiveram frente a frente num jogo de FIFA 21 e o craque do relvado também se mostrou um craque na consola, tendo forçado o comediante a desistir depois de chegar rapidamente aos 3-0.Com o comando na mão, Nuno Mendes revelou-se calmo, tal como em campo, mas nem todos os jogadores do plantel do Sporting são assim: "Nunca me irrito a jogar. Eu nunca parti nenhum, mas o Porro já partiu 13! Não sei se ele é melhor do que o Tiago Tomás, mas o TT irrita muito com aquelas fintas todas."